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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 08:21 BJT

〔韩国股市〕开盘大涨2.51%,造船股领涨

路透首尔12月21日电---韩国股市周三开盘大涨2.51%,得益於隔夜美股涨势,以及市场对朝鲜(北韩)领导人金正日去世带来的不确定性担忧减退.

造船股在盘初领涨,现代重工(009540.KS)上涨2.49%,大宇造船(042660.KS)升3.62%.

0001GMT时,综合股价指数.KS11涨2.46%至1,837.21点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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