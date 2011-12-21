〔美国债市〕多数市场人士已关闭帐户,以待来年

IFR纽约12月20日电---美国高收益公司债市场周一仅有一笔交易,多数市场人士表示他们已关闭帐户,以待来年.

市场持续关注欧洲融资成本,有消息称,美国电话电报公司(AT&T)(T.N)表示,已和德国电讯(DTEGn.DE)达成一致,放弃以390亿美元收购後者的美国移动业务T-Mobile USA,因监管层面对收购计划的阻力上升.[ID:nCN1295460]

IFR报导信用违约互换(CDS)市场的Adam Parry称,欧洲信贷市场早盘再度相对平静,但早盘中段时,CDS利差出现修正性紧缩.

德国12月IFO企业景气判断指数好於预期,使CDS利差持续出现修正,根据Tradeweb,截至10:00 GMT,iTraxx Main 利差上升4个基点,至183,Crossover收紧14个基点,至790.(完)

--编译 于春红; 审校 吴云凌

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