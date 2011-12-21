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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 08:15 BJT

〔日本股市〕盘初上涨,受美国房屋数据乐观和欧债标售顺利提振

路透东京12月21日电---日股日经指数周三盘初上涨,料将测试25日移动均线的重大阻力位,此前欧洲公债标售顺利,而且美国房屋数据较为正面.

日经指数.N225升1.4%,至8,451.04点.东证股价指数.TOPX亦扬升1.2%,至727.03点.(完)

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--编译 肖群英;审校 于春红

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