版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 08:31 BJT

〔日本热股〕奥林巴斯跳升逾12%,延续上日涨幅

路透东京12月21日电---丑闻缠身的日本奥林巴斯(7733.T)周三股价跳涨逾12%,延续上日因有报导称该公司考虑增资而後录得的涨幅.

媒体报导称,日本检方周三将突击检查奥林巴斯办公室和公司前高管的家中,调查其会计丑闻.

奥林巴斯最新报1,094日圆,涨幅为2.7%,为日本股市主板成交额最大的个股.(完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐