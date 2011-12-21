〔中国行业〕环保十二五规划发布,全社会环保投资需求约3.4万亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月21日电---中国国务院关於印发国家环境保护"十二五"规划的通知,提出切实解决的突出环境问题,并要积极实施各项环境保护工程,预计全社会环保投资需求约3.4万亿元人民币.
中国政府网发布的通知称,要优先实施八项环境保护重点工程,开展一批环境基础调查与试点示范,投资需求约1.5万亿元.要充分利用市场机制,形成多元化的投入格局,确保工程投资到位.
规划提出的主要目标是到2015年,主要污染物排放总量明显减少;城乡饮用水水源地环境安全得到有效保障,水质大幅提高;重金属污染得到有效控制,持久性有机污染物、危险化学品、危险废物等污染防治成效明显.
城镇环境基础设施建设和运行水平得到提升;生态环境恶化趋势得到扭转;核与辐射安全监管能力明显增强,核与辐射安全水平进一步提高;环境监管体系得到健全.
规划提出切实解决的突出环境问题包括,改善水环境质量、实施多种大气污染物综合控制、加强土壤环境保护、强化生态保护和监管等.
规划分九部分,分别为环境形势,指导思想、基本原则和主要目标,推进主要污染物减排,切实解决突出环境问题,加强重点领域环境风险防控,完善环境保护基本公共服务体系,实施重大环保工程,完善政策措施,加强组织领导和评估考核.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。