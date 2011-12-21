《中国报摘》--其他报纸重要消息12月21日(I)

**上海证券报**

--上海市和青岛市政府昨发布通知,明年将继续实行住宅限购政策.

**人民日报**

--国务院副总理李克强出席第七次全国环境保护大会时强调,环境是重要的发展资源,良好环境本身就是稀缺资源,要坚持在发展中保护、在保护中发展,推动经济转型,提升生活质量,为经济长期平稳较快发展固本强基.

--中海油(0883.HK)深圳分公司相关负责人12月20日中午透露,在距中海油珠海横琴天然气处理终端约13海里处海底疑似外因所致管线损伤,已造成天然气泄漏事故.

--为利用好今冬明春水利项目施工的黄金时期,财政部提前下达2012年中小河流治理、小型病险水库除险加固专项资金239亿元人民币,专项用於中小河流治理和小型病险水库除险加固.

--2011年国家新开工西部大开发重点工程22项,投资总规模为2,079亿元.2000-2011年,西部大开发累计新开工重点工程165项,投资总规模3.1万亿元.

**第一财经日报**

--银杉基金和美国医疗国际集团通过其香港投资平台--亚洲医疗国际集团收购上海和北京的两所公立改制医院,将其建成高品质的独立医疗机构.

--支付宝副总裁樊治铭指出,希望明年用户数可达1亿.此外明年还要在国际化方面有大的动作,包括推出快捷支付的海外版.

**21世纪经济报 道**

--生产智能手机的小米科技创始人雷军宣布,其B轮融资已募集到9,000万美元,投资方包括IDG投资,启明创投和淡马锡等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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