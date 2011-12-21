〔中国个股〕庞大集团停止收购萨博,4,500万欧元预付款提坏帐准备

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月21日电---中国庞大汽贸集团股份有限公司(601258.SS)周三公告称,鉴於瑞典当地法院已同意萨博汽车的破产申请,庞大决定停止对萨博汽车股份的收购交易,此前支付的4,500万欧元购车预付款将提取坏帐准备.
公告指出,庞大集团将尽快准备相关文件以向破产管理人申报债权,参与萨博汽车破产的法律程序;同时将根据萨博汽车的具体情况,按照相关会计准则就前述购车预付款提取坏账准备.
庞大集团此前拟与浙江青年莲花汽车联手收购陷入困境的瑞典萨博汽车,但因萨博关联人美国通用汽车(GM.N)的反对,其收购进程一直没有取得进展.
萨博汽车周一向瑞典地方法院申请破产,地方法院于当日同意萨博汽车的申请,宣布萨博汽车破产,并委任了两名破产管理人.
庞大集团周二因重大事项未公告而临时停牌一天,周一收报6.99元人民币,过去一个月累计下跌26.88%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。