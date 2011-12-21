《全球主要国家债券发行预告》--12月21日-12月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月21日(三)
罗马--意大利财政部公布12月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.
华盛顿--美国财政部标售七年期公债.
12月22日(四)
东京--日本财务省标售两年期公债.
罗马--意大利财政部公布12月28日标售的BOT短期债券规模细节.
罗马--意大利财政部公布12月28日标售的CTZ零息债券规模细节.
华盛顿--美国财政部标售五年期通膨保值债券(TIPS).
12月23日(五)
罗马--意大利财政部公布将於12月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu)规模细节.
12月26日(一)
主要国家暂无发债计划.
12月27日(二)
巴黎--法国标售国库券(BTF)(1350).
华盛顿--美国财政部标售13周期和26周期国库券.
12月28日(三)
罗马--意大利财政部标售BOT短期债券,认购於1000GMT截止.
罗马--意大利财政部标售CTZ零息债券,认购於1000GMT截止.
华盛顿--美国财政部标售四周期国库券.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。