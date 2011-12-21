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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 08:41 BJT

《外汇动态》欧元和澳元均触及盘内高位,因股市上扬

0023GMT---欧元兑美元EUR=触及盘内高位,上升0.2%至1.3110美元,澳元兑美元AUD=D4上扬0.1%至1.0087美元,此前亚洲股市开高,受到华尔街股市大涨的提振.

欧元的隔夜上档停止单在昨日高位1.3132上方,若停止单被触发,欧元可能进一步走高,不过由於欧元区存在很大不确定性,交易商可能在该水准上方逢高卖出.

日股日经指数.N225上涨1.5%,韩国综合股价指数.KS11跳升2.35%,此前欧洲标债结果良好而且美国楼市数据表现正面.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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