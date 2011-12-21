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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 08:48 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM主力期胶合约涨3%,因油价和股市走坚

路透新加坡12月21日电---东京工业品交易所(TOCOM)主力2012年5月期胶合约JRUc6上涨3%至每千克279.7日圆,因油价和股市走坚.(完)

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