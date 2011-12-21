〔货币市场〕即使欧洲央行标售资金,美元融资料继续保持紧张

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约12月20日电---即使欧洲央行(ECB)通过周三的资金标售发放大量资金,货币市场仍可能继续缺乏美元融资.
分析师认为,以低成本向欧元区银行提供更多欧元,将使这些银行有时间筹集资本,摆脱不良主权贷款和投资.但这不一定意味着投资者将向其贷放更多美元资金.
"我认为这不会对融资市场产生重大影响,"纽约Jefferies & Co.的货币市场分析师Tom Simons表示,"即使标售规模巨大,也不一定会提振投资者信心."
银行借入三个月美元的指标利率继续上涨.三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=升至0.56975%,这是2009年7月以来的最高水准.
三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=稍早报1.418%,与周一持平,比10月末低约18个基点.(完)
--编译 张涛;审校 张若琪
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