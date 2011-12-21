〔美国债市〕机构债利差收窄,年底临近交投淡静

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约12月20日电---机构债市场周二早盘受冒险情绪推动,利差缩窄0.5-1.5个基点,成交量不大,七年期吸引一些买盘.午盘市场依然平淡,两年期至七年期机构债利差收窄约1-3基点,长期机构债利差缩窄幅度甚至达到2-5个基点,主因公债收益率(殖利率)走高.根据Tradeweb,TRACE成交额为66亿美元,有3,968笔交易,交投颇为平淡.
由於年底临近,很多交易商已进入假期状态,本周以来的机构债市场较为淡静.但周三房利美开展每周例行标售(10亿美元三个月期和10亿美元六个月期债券),将引发一些市场举动.
美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)拟於周四发行债券,是本周仅有的一宗发行,但鉴於发行时机如此临近圣诞节和年末,以及财政部每月标售两年期、五年期和七年期公债(总计990亿美元),以及上周大举发售60亿美元三年期债券,FHLMC发债募集资金可能用於满足今年的需求.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。