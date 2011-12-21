〔美国债市〕机构债利差收窄,年底临近交投淡静

IFR纽约12月20日电---机构债市场周二早盘受冒险情绪推动,利差缩窄0.5-1.5个基点,成交量不大,七年期吸引一些买盘.午盘市场依然平淡,两年期至七年期机构债利差收窄约1-3基点,长期机构债利差缩窄幅度甚至达到2-5个基点,主因公债收益率(殖利率)走高.根据Tradeweb,TRACE成交额为66亿美元,有3,968笔交易,交投颇为平淡.

由於年底临近,很多交易商已进入假期状态,本周以来的机构债市场较为淡静.但周三房利美开展每周例行标售(10亿美元三个月期和10亿美元六个月期债券),将引发一些市场举动.

美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)拟於周四发行债券,是本周仅有的一宗发行,但鉴於发行时机如此临近圣诞节和年末,以及财政部每月标售两年期、五年期和七年期公债(总计990亿美元),以及上周大举发售60亿美元三年期债券,FHLMC发债募集资金可能用於满足今年的需求.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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