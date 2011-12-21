〔金砖国家〕12月20日股汇市收盘纵览

路透12月21日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月19日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨1.35%,报900.79点.

中国股市:沪综指缩量小幅收跌.年底资金面趋紧态势下,市场继续维持谨慎观望.分析人士认为,年底前大盘料将继续震荡筑底,且短线反弹难度较大.沪综指.SSEC收报2,215.930点,跌2.305点,或0.1%.上海A股今日成交额为464亿元人民币,上日为496亿元.[.SSCN]

香港股市:微涨0.1%,在经历震荡盘势後勉强守在平盘上方,成交额挫至年内最低.这种趋势或将持续到今年结束,欧债危机迟迟未解和中国经济增长放缓,让投资者采取防御布局.恒生指数.HSI收涨0.06%至18,080.2点,略高於过去四天徘徊水准18,000点.恒生国企指数.HSCE收高0.13%至9,740.01点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS收低.贬值预期仍在小范围存在,但在央行维稳意图下,大型商业银行继续注入美元流动性,对人民币盘中走势形成一定支撑,多空胶着让人民币宽幅震荡.交易员并表示,最近人民币已经没有触及跌停板,央行的维稳意图正逐渐淡化贬值预期,预计人民币将逐渐步入盘整态势.[CNY/CN]

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印度股市:连续第五个交易日下跌,收低1.3%至28个月以来最低收位,因缺乏政策重振国内放缓的经济成长,加剧了投资人的风险厌恶情绪.指标BSE指数.BSESN下跌1.33%,或204.26点,报15,175.08点.指数成分中有25家下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比回吐盘中所有涨幅几近收平.央行官员称如有必要将采取更多措施来稳定国内汇市之後,交易商轧平部分美元多头部位.卢比兑美元INR=D2收报52.87/88,较上交易日收盘价52.88/90几无变动.盘中低点曾触及53.09.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,395.790点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨2.97%,报745.52点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上涨0.31%,报31.9500卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.4%,报41.9000卢布.

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巴西股市:拉丁美洲股市演出三周以来最凌厉涨势,因美国楼市数据跳升,且西班牙公债标售买需强劲,缓和了投资人对全球成长放缓的忧虑,增加年底股市大涨的希望.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨2.83%,报56,864点,是从11月30日以来最大单日涨幅.[ID:nN1E7BJ0EE]

巴西汇市:拉美货币走势受西班牙公债结果及美国楼市数据的激励,投资人对全球经济的疑虑因而放缓.雷亚尔兑美元BRBY盘中涨势领先拉美货币,收报1.8448/58.[ID:nN1E7BJ02B]

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南非股市:大盘涨跌拉锯之後略微收高.矿商类股因大宗商品价格走高而涨幅居前,但南非兰特走强使其上档动能受限.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.24%,报28,330.77点.综合指数.JALSH亦录得相同涨幅,收报31,783.80点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3在年底清淡交投中跳涨多达2%,追随欧元上涨脚步,因西班牙公债标售结果良好.兰特兑美元触及近一周以来的高位8.2191,在路透观察的20个新兴市场货币中表现最优.1552GMT,兰特兑美元报8.25,上涨1.75%,周一收盘价为8.3970.[ZAR/](完)