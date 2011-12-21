〔电信产业〕中国小米科技获9,000万美元融资,并向联通提供定制手机

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透上海12月21日电---21世纪经济报 道周三报导称,小米科技完成B轮融资,淡马锡[TEM.UL]和高通(QCOM.O)等机构联手向其投资9,000万美元;同时,小米科技将为联通(0762.HK)(CHU.N)提供定制版手机,规模为数百万部的量级.
该报导指出,在B轮融资中,小米科技的估值由A轮的2.5亿美元升至10亿美元.B轮投资者还包括A轮投资者晨兴资本、启明创投和IDG投资等.
高通将为小米手机提供芯片.小米科技董事长兼首席执行官雷军还指出,本次融资将主要用於两个方面,一是部件采购,如芯片、面板、摄像头,二是售後服务站--小米之家的建设.
另据国内媒体报导,中国联通将采取与苹果(AAPL.O)iPhone手机一样的销售策略,即预存话费送手机,用户签约在网两至三年,并承诺每月最低消费额,即可免费或部分免费购机.小米手机将通过中国联通在国内的3,500多家营业厅以及1,000多家合作渠道进行销售.
自10月开始销售小米手机以来,因其售价仅1,999元/部,性价比较高,目前已售出40万部.雷军透露,这40万部手机由英华达代工.明年1月起,除英华达外,富士康(2038.HK)亦将成为其制造服务商.
小米科技成立於2010年4月,由金山软件(3888.HK)创始人雷军等七位人士共同创建.公司成立之初即获得4,100万元的A轮投资.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。