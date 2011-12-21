〔美国债市〕CHAIT发行ABS可能是2011年内的最後一笔交易

IFR纽约12月20日电---美国资产支持债券(ABS)市场似乎还不太想就此结束2011年交易.

今日下午一级市场出现一些活力.摩根大通宣布5亿美元CHAIT 2011-A3信用卡ABS,并公布了指导价格.这批期限为1.97年的AAA级证券,商议价格为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码12个基点.

预计将於周三(12月21日)定价,结算日为12月28日.

这也是11月16日以来的第一笔信用卡ABS发行.

惠誉今日上午表示,相对於最初的预测,第三季美国汽车租赁ABS的剩余价值仍在产生大量收益.(完)

--编译 张涛;审校 吴云凌

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