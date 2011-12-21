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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 09:07 BJT

《日本经济焦点》11月出口按年降幅为六个月来最大,亚洲需求疲弱

* 11月出口较上年同期下降4.5%,路透调查预估为下降4.0%

* 日本连续第二个月录得贸易逆差

* 对亚洲出口较上年同期下滑8.0%

路透东京12月21日电---日本11月出口较上年同期降幅为六个月来最大,因日圆持续走强,欧洲主权债务危机持续不断,且新兴市场经济放缓,令海外需求受到拖累.

财务省周三公布的数据显示,出口下滑和进口跳涨两方面因素导致日本录得贸易逆差6,847亿日圆(88亿美元),不仅大於预期,而且为连续第二个月录得逆差.

疲弱的数据不禁令人质疑,日本经济能否在明年初实现稳健复苏,不过日本央行在周三的利率决策中料采取静观其变的政策,暂不动用有限的经济成长刺激选项.[ID:nCN1297976]

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