《中国债券市场每日交易备忘》--12月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国陕西交通建设集团50亿元人民币三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工行和交行主承 福建轻纺控股公司7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),光大银行和国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国人民银行260亿元一年期央行票据1101098,参考收益率3.4875% 进出口银行150亿元三年期固息债110321,票面利率3.43% 南京银行( 601009.SS )45亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1120009,票面利率6.00% 吉林高速公路集团10亿元五年期固息中票1182393,票面利率6.72% 江苏新扬子造船公司14亿元三年期固息中票1182394,票面利率6.05% 宜宾国资6.6亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182395,基本利差3.18% 恒星科技( 002132.SZ )2亿元一年期短融 福建能源集团4亿元一年期短融041159025,票面利率5.74% 内蒙古岱海发电4亿元一年期短融 ============================================================================== 三、缴款: 央行260亿元一年期央票1101098,发行价96.63元 国家开发银行150亿元10年期投资人选择权(3+7)固息债110261,票面利率3.49% 进出口银行186.8亿元五年期固息债110322,票面利率3.52% 农业发展银行222.7亿元七年期固息债110420,票面利率3.74% 万向钱潮( 000559.SZ )15亿元一年期短融 上海城投25亿元一年期短融041155003,票面利率5.17% 中原环保( 000544.SZ )2.3亿元三年期中票 厦门港务控股集团6亿元一年期短融041166005,票面利率6.82% ============================================================================== 四、还本付息: 国开行100亿元10年期固息债010220到期兑付,票面利率3.00% 东方资产管理公司3.5亿元五年期次级重整资产支持证券0633012到期兑付 威华股份( 002240.SZ )1亿元一年期短期融资券1081430到期兑付,票面利率5.10% 杭州银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债062002付息,票面利率3.85% 深发展( 000001.SZ )5亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息债(三月Shibor基准)081602付息,基本利差1.40% 上海国盛集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980179付息,票面利率5.00% 上海国盛集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债0980180付息,票面利率5.20% 淮安城市资产经营公司15亿元七年期固息债0980181付息,票面利率7.15% 财政部280亿元30年期固息国债100018付息,票面利率4.03% 沈阳煤业集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080168付息,票面利率5.75% 湖州城投集团15亿元七年期固息债1080169付息,票面利率7.02% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院总理温家宝在江苏考察时指出,应对经济下行,最基本的是要加快结构调整、 转型升级,政策应该更加放手,支持实体经济,银行要拿出更加具体的措施.[ID:nCN1297922] --按市值计全球第二大寿险企业中国平安( 601318.SS )( 2318.HK )周二表示,计划透过出售 可转债融资260亿人民币(41亿美元),以在经济不确定的情况下补充资本.[ID:nCN1297350] 国家统计局12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ============================================================================== 注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完) --整理 曾菱; 审校 李宏薇/冉莹