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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 09:14 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国陕西交通建设集团50亿元人民币三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工行和交行主承
  福建轻纺控股公司7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),光大银行和国开行主承
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  二、新债上市:   

  中国人民银行260亿元一年期央行票据1101098,参考收益率3.4875%
  进出口银行150亿元三年期固息债110321,票面利率3.43%
  南京银行(601009.SS)45亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1120009,票面利率6.00%
  吉林高速公路集团10亿元五年期固息中票1182393,票面利率6.72%
  江苏新扬子造船公司14亿元三年期固息中票1182394,票面利率6.05%
  宜宾国资6.6亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182395,基本利差3.18%
  恒星科技(002132.SZ)2亿元一年期短融
  福建能源集团4亿元一年期短融041159025,票面利率5.74%
  内蒙古岱海发电4亿元一年期短融
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  三、缴款:

  央行260亿元一年期央票1101098,发行价96.63元
  国家开发银行150亿元10年期投资人选择权(3+7)固息债110261,票面利率3.49%
  进出口银行186.8亿元五年期固息债110322,票面利率3.52%
  农业发展银行222.7亿元七年期固息债110420,票面利率3.74%
  万向钱潮(000559.SZ)15亿元一年期短融
  上海城投25亿元一年期短融041155003,票面利率5.17%
  中原环保(000544.SZ)2.3亿元三年期中票
  厦门港务控股集团6亿元一年期短融041166005,票面利率6.82%
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  四、还本付息:
  
  国开行100亿元10年期固息债010220到期兑付,票面利率3.00%
  东方资产管理公司3.5亿元五年期次级重整资产支持证券0633012到期兑付
  威华股份(002240.SZ)1亿元一年期短期融资券1081430到期兑付,票面利率5.10%
  杭州银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债062002付息,票面利率3.85%
  深发展(000001.SZ)5亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息债(三月Shibor基准)081602付息,基本利差1.40%
  上海国盛集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980179付息,票面利率5.00%
  上海国盛集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债0980180付息,票面利率5.20%
  淮安城市资产经营公司15亿元七年期固息债0980181付息,票面利率7.15%
  财政部280亿元30年期固息国债100018付息,票面利率4.03%
  沈阳煤业集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080168付息,票面利率5.75%
  湖州城投集团15亿元七年期固息债1080169付息,票面利率7.02%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国务院总理温家宝在江苏考察时指出,应对经济下行,最基本的是要加快结构调整、
转型升级,政策应该更加放手,支持实体经济,银行要拿出更加具体的措施.[ID:nCN1297922]

  --按市值计全球第二大寿险企业中国平安(601318.SS)(2318.HK)周二表示,计划透过出售
可转债融资260亿人民币(41亿美元),以在经济不确定的情况下补充资本.[ID:nCN1297350]

  国家统计局12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润          (2011年1-10月25.3%)
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  注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)

  --整理 曾菱; 审校 李宏薇/冉莹

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