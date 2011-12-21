〔欧洲政经〕欧盟领导人明年1月30日将会晤---欧洲理事会主席范龙佩

路透布鲁塞尔12月20日电---欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周二表示,欧盟领导人将於明年1月30日举行会晤.

范龙佩说,欧盟27个成员国领导人峰会将聚焦于就业.他还强调实现欧元区金融稳定的重要性.

"(峰会)将聚焦于就业,在我们之中多数经济体都料出现零增长的情况下,就业是一项重大挑战."范龙佩说,届时他将主持是次峰会.

"我们必须在就业方面采取强有力的行动,实现欧元区金融稳定对我们的未来而言仍非常关键."

在谈到欧盟成员国采取的改革时,他说:"过程很漫长,比我们预期的要长.但不要怀疑,我们有作为联盟继续前进的基本政治意愿.我们有道义上的责任来继续这项使命."(完)