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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 09:23 BJT

〔英国经济〕MPC委员布罗德班特称,英国抵御冲击的能力增强

路透伦敦12月20日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特称,目前英国经济处於痛苦的过渡期,但应对"冲击"的能力强於金融危机以前.

"与2008/2009年相比,整个体系应对冲击的能力更强...,"英国独立报引述布罗德班特的话称.

"这是非常艰苦的道路,经济复苏比通常情况更加缓慢,"他说,并提及银行业存在的问题.(完)

--编译 张涛;审校 于春红

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