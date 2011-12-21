《中国股市盘前看点》--12月21日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国11月成屋销售

--日本央行公布利率决定

--英国央行公布12月7-8日货币政策委员会(MPC)会议记录

**宏观经济和政策面**

--中国国务院总理温家宝指出,要稳增长、调结构、促平衡,把扩大内需与稳定外需结合起来.今年、明年出口退税等出口政策都要保持基本稳定.财政支出主要用於改善民生和结构性减税.[ID:nCN1296886]

--总理温家宝在江苏考察时指出,应对经济下行,最基本的是要加快结构调整、转型升级,政策应该更加放手,支持实体经济,银行要拿出更加具体的措施.[ID:nCN1297922]

--上海证券报周三报导,全国社保基金理事会近日向国内拥有社保偏股类组合的基金公司增资,总计至少有100亿元人民币资金注入社保偏股类组合.[ID:nCN1297920]

**重点行业和公司**

--中国平安(601318.SS)(2318.HK)周二表示,计划透过出售可转债融资260亿人民币(41亿美元),以在经济不确定的情况下补充资本.[ID:nCN1297350]

--近期中国部分城市住宅价格已出现环比下滑,不过,上海市政府宣布,将继续加大房地产市场调控力度,执行住房限购政策;同时,明年还将加大保障性住房建设和筹措力度.[ID:nCN1298112]

**海外动向**

--美国股市周二大幅收涨近3%,因投资者买入大涨的银行,房屋建筑商和电信网络股,但成交清淡,令市场波幅放大.道琼工业指数劲扬337.17点,或2.87%,至12,103.43点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC前期支撑2,300点现已变成上方阻力,而下档支撑可关注2,000点整数关口.(完)

--整理 周晓峰; 审校 黄凯

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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