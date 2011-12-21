朝鲜前景不明,美国总统候选人洪博培或从中受益

(本文由路透中文网编译提供)

路透新罕布什尔州纳舒厄12月20日电---朝鲜最高领导人金正日去世，为美国共和党总统候选人洪博培（Jon Huntsman）展现其外交政策背景创造机会，而其多数对手缺乏参与国际事务的经验。

洪博培周二接受路透采访时称：“人们会基於突发性国际事件进行三思。选民现在应仔细考虑候选人，了解谁在外交事务中有实战经验。”

洪博培曾任美国驻华大使及驻新加坡大使，本周一以来，已四次在美国有线电视新闻网（CNN）和福克斯新闻（Fox News）出镜，并撰写了一篇社评，周一和周二还在新罕布什尔州的竞选活动中强调自身专长。

他对该州纳舒厄的国防工业企业BAE Systems雇员称：“如果能有一位了解地区形势的美国总统是件好事。”

他还说道，从现在到明年4月朝鲜第一代领导人金日成百年诞辰，是决定朝鲜是否延续现有政体的关键时期。

洪博培表示：“美韩关系和美日关系不会一帆风顺，我们应与俄罗斯和中国讨论可能发生的情况。”

民调显示，外交政策并非多数选民优先考虑之事。盖洛普9月以来的民调表明，选民最关心就业和经济形势。

但洪博培表示，朝鲜局势发展或促使一些选民重新考虑其最关心的问题。

“如果我们因为局势不稳，错失向该地区出口的机遇，这势必对我们国内产生连锁反应。”（完）