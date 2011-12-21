朝鲜前景不明,美国总统候选人洪博培或从中受益

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新罕布什尔州纳舒厄12月20日电---朝鲜最高领导人金正日去世，为美国共和党总统候选人洪博培（Jon Huntsman）展现其外交政策背景创造机会，而其多数对手缺乏参与国际事务的经验。
洪博培周二接受路透采访时称：“人们会基於突发性国际事件进行三思。选民现在应仔细考虑候选人，了解谁在外交事务中有实战经验。”
洪博培曾任美国驻华大使及驻新加坡大使，本周一以来，已四次在美国有线电视新闻网（CNN）和福克斯新闻（Fox News）出镜，并撰写了一篇社评，周一和周二还在新罕布什尔州的竞选活动中强调自身专长。
他对该州纳舒厄的国防工业企业BAE Systems雇员称：“如果能有一位了解地区形势的美国总统是件好事。”
他还说道，从现在到明年4月朝鲜第一代领导人金日成百年诞辰，是决定朝鲜是否延续现有政体的关键时期。
洪博培表示：“美韩关系和美日关系不会一帆风顺，我们应与俄罗斯和中国讨论可能发生的情况。”
民调显示，外交政策并非多数选民优先考虑之事。盖洛普9月以来的民调表明，选民最关心就业和经济形势。
但洪博培表示，朝鲜局势发展或促使一些选民重新考虑其最关心的问题。
“如果我们因为局势不稳，错失向该地区出口的机遇，这势必对我们国内产生连锁反应。”（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。