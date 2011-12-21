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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 09:26 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货从高位下滑,南美地区料将出现降雨

路透悉尼12月21日电---美国谷物期货周三在亚洲市场盘初微降,此前海外市场一度升至本周迄今的新高,因欧美乐观的经济数据提振投资者信心.

对於南美天气状况威胁玉米和大豆单产的忧虑以及美元走软,支撑谷物市场.

3月玉米期约CH2下降0.4%至每蒲式耳6.04-1/4美元.芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期约WH2下跌0.4%,报每蒲式耳6.04-7/4美元.

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