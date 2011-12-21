〔芝加哥期市〕美国谷物期货从高位下滑,南美地区料将出现降雨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月21日电---美国谷物期货周三在亚洲市场盘初微降,此前海外市场一度升至本周迄今的新高,因欧美乐观的经济数据提振投资者信心.
对於南美天气状况威胁玉米和大豆单产的忧虑以及美元走软,支撑谷物市场.
3月玉米期约CH2下降0.4%至每蒲式耳6.04-1/4美元.芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期约WH2下跌0.4%,报每蒲式耳6.04-7/4美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。