〔澳新汇市〕澳元兑美元和欧元扩大涨幅,新西兰元持坚

路透惠灵顿/悉尼12月21日电---澳元和新西兰元兑美元及欧元周三守住隔夜的大涨幅,因良好的德国和美国数据激发释然性涨势,不过整体人气依然脆弱.

澳元/美元AUD=D4在亚洲交易时段从纽约尾盘的1.0059美元续升至1.0114的一周高点.首道阻力在1.0120,为12月跌势的50%回档位,支撑位在1.0028.交易商指1.0050附近有买单.