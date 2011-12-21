〔澳新汇市〕澳元兑美元和欧元扩大涨幅,新西兰元持坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼12月21日电---澳元和新西兰元兑美元及欧元周三守住隔夜的大涨幅,因良好的德国和美国数据激发释然性涨势,不过整体人气依然脆弱.
澳元/美元AUD=D4在亚洲交易时段从纽约尾盘的1.0059美元续升至1.0114的一周高点.首道阻力在1.0120,为12月跌势的50%回档位,支撑位在1.0028.交易商指1.0050附近有买单.
新西兰元/美元NZD=D4亦从纽约尾盘的0.7682走升至0.7700美元,隔夜曾触及0.7715的一周高位.首道阻力是12月跌势的61.8%回档位0.7720,之後是0.7873的云区底部.支撑位在0.7585.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。