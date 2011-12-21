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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 09:30 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑美元和欧元扩大涨幅,新西兰元持坚

路透惠灵顿/悉尼12月21日电---澳元和新西兰元兑美元及欧元周三守住隔夜的大涨幅,因良好的德国和美国数据激发释然性涨势,不过整体人气依然脆弱.

澳元/美元AUD=D4在亚洲交易时段从纽约尾盘的1.0059美元续升至1.0114的一周高点.首道阻力在1.0120,为12月跌势的50%回档位,支撑位在1.0028.交易商指1.0050附近有买单.

新西兰元/美元NZD=D4亦从纽约尾盘的0.7682走升至0.7700美元,隔夜曾触及0.7715的一周高位.首道阻力是12月跌势的61.8%回档位0.7720,之後是0.7873的云区底部.支撑位在0.7585.

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