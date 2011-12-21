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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 09:48 BJT

〔国际油市〕美国原油期货上涨1美元至98.24美元,受美国经济数据带动

路透新加坡12月21日电---美国原油期货周三上涨1美元至98.24美元,受美国经济数据及美元走弱所带动.(完)

NYMEX原油................[O/NCN] NYMEX原油电子盘.........[O/SCN]

NYMEX主力合约.............CLc1 伦敦布兰特主力合约......LCOc1

亚洲燃料油............[FUEL/ACN] 亚洲柴油裂解价差.....[MDIS/ACN]

亚洲石脑油............[LDIS/ACN] 西非原油............[CRU/WAFCN]

亚洲原油展望........[ASIA/CRUCN] 亚洲油品展望.......[ASIA/PROCN]

EIA/API周度库存比较..[EIA/APICN] 产油国官方售价英文原文..[OSP/O]

国际油市相关新闻..[CRU|PROD-CMN] OPEC相关新闻.........[OPEC-CMN]

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