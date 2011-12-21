〔欧洲个股〕瑞信将收购汇丰旗下日本私人银行业务,扩大地盘(更新版)

(新增细节与背景)

路透新加坡12月21日电---瑞士信贷CGSN.VX将收购汇丰(HSBA.L)旗下日本私人银行业务,以扩大其在日本的版图.两年前瑞信刚刚在日本开始在岸私人银行业务.

欧洲最大银行汇丰表示,截至今年10月31日,上述准备出售业务的资产总价值27亿美元,但未透露出售价格.

瑞信在一份声明中称,"此次收购将加强瑞信私人银行业务实力,强化其在日本市场提供领先财富管理服务的长期承诺,"

此次收购尚待监管机构的批准,料将於2012年中期完成.

瑞信驻日本私人银行主管Junya Tani表示,"这一收购彰显了我们在日本建立领先私人银行业务、收购资产并提高获利能力的承诺."

"自2009年展开在岸私人银行业务以来,我们所取得的成绩超过了预期,希望借着这次收购续写成功."

汇丰表示,这次出售资产是其2011年5月宣布的策略的一部分.(完)