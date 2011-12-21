〔欧洲个股〕瑞信将收购汇丰旗下日本私人银行业务,扩大地盘(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节与背景)
路透新加坡12月21日电---瑞士信贷CGSN.VX将收购汇丰(HSBA.L)旗下日本私人银行业务,以扩大其在日本的版图.两年前瑞信刚刚在日本开始在岸私人银行业务.
欧洲最大银行汇丰表示,截至今年10月31日,上述准备出售业务的资产总价值27亿美元,但未透露出售价格.
瑞信在一份声明中称,"此次收购将加强瑞信私人银行业务实力,强化其在日本市场提供领先财富管理服务的长期承诺,"
此次收购尚待监管机构的批准,料将於2012年中期完成.
瑞信驻日本私人银行主管Junya Tani表示,"这一收购彰显了我们在日本建立领先私人银行业务、收购资产并提高获利能力的承诺."
"自2009年展开在岸私人银行业务以来,我们所取得的成绩超过了预期,希望借着这次收购续写成功."
汇丰表示,这次出售资产是其2011年5月宣布的策略的一部分.(完)
--编译 于春红;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。