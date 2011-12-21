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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 10:01 BJT

〔菲律宾经济〕货币政策有调整空间,可能在2012年初放松--央行

路透马尼拉12月21日电---菲律宾央行周三称:

* 货币政策有调整空间

* 可能在2012年初放松货币政策

* 12月通胀年率可能接近11月水平(完)

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