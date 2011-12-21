〔日本个股〕政府将接手东电逾三分之二股权--读卖新闻(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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路透东京12月21日电---日本读卖新闻周三报导称,日本政府计划接管东京电力(9501.T)逾三分之二的股权,实际上将该公司国有化.
消息人士在本月稍早称,政府可能最早在明年夏季向东电挹注约130亿美元,实际上将其国有化.
读卖新闻引述消息人士报导,政府正在考虑注资1万亿(兆)日圆(127亿美元),并称将要求银行业者提供1万亿日圆贷款.
东电发言人表示,该报导并无事实依据.
读卖新闻称,政府接手东电包括优先股在内的分类股票的谈判将於明年全面展开,相关各方计划明年3月完成谈判.
东电提高新发股票数量上限,需要在6月的年度股东大会上获得股东批准.
东电股价盘初下跌6%,而日经指数.N225上扬1.5%.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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