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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 10:06 BJT

〔标题新闻〕希尔威金属矿业公司称中国司法机关对炮制该公司欺诈消息的责任者展开刑事调查

注:希尔威金属矿业为在加拿大上市的中国银矿企业.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB8454]

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