《独家新闻》RIM拒绝了亚马逊和其他潜在买家的收购提议--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月20日电---熟悉情况的消息人士称,黑莓手机生产商Research In Motion(RIM)RIM.TORIMM.O已经拒绝了亚马逊(AMZN.O)和其他潜在买家的收购提议,因RIM倾向於靠自己解决自身问题.
一名消息人士称,亚马逊今年夏季聘请了一家投资银行评估收购RIM事宜,但并未正式提出收购要约.不清楚亚马逊和RIM之间的非正式谈判是否涉及具体的价格协商,亦不清楚是否有其他买家洽购RIM.
两位消息人士称,RIM的董事会希望联席首席执行官Mike Lazaridis和Jim Balsillie将重点放在通过推出新手机、更好地利用BlackBerry Messaging等资产以及重组,来扭转业务颓势.RIM和亚马逊均拒绝置评.
消息人士表示,RIM可以通过签署技术许可协议和采取其他形式的商业合作来提振营收,不过目前不会考虑直接出售或组建合资公司.
"他们(RIM)同那些希望进行谈判的方面进行了接洽,"华尔街一家银行的科技投资银行业务主管说,"问题是随着RIM股价大跌,很难达成合适的价格."
但在路透报导後,RIM股价在Nasdaq市场盘手交易中跳升10%.
继一连几个季度业绩令人失望、手机发布推迟、PlayBook平板电脑销售疲弱以及采取其他失误举措後,过去12个月RIM市值挫跌77%,至约68亿美元.(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。