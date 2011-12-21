〔路透调查〕对ECB是否充当最终贷款人看法不一,料不太可能实施QE

路透伦敦12月20日电---路透调查周二显示,对於欧洲央行(ECB)是否担任欧元区的最终贷款人,分析师和债券策略师的看法仍有分歧,不过欧洲央行不太可能很快就开始印刷钞票.

毫无定论的结果反映出在这个问题上面临的政治僵局,法国和爱尔兰支持ECB充当最终贷款人,德国和ECB自己则是坚决反对.

数名受访者表示,无论ECB是否成为最终贷款人,该央行都不可避免地进一步卷入遏制债务危机的行动中.这场危机正让意大利和西班牙愈发无法负担得起融资成本.

Aurel BGC分析师Jean-Louis Mourier称,"ECB会暂时低调执行其现有的政策,确保系统不出意外."

"不过,随着越来越大的压力将欧元区推入险境,ECB将不得不很快将自己的政策昭告天下.ECB可能得阐明,将护航欧元渡过2012年第一季."

八位预测ECB将充当最终贷款人的分析师中,多数认为这事会在明年上半年发生.

"如果市场剧烈动荡,ECB可能会增购某些国家的债券,以帮助维持利率在可接受的水平,"德国邮政银行分析师Thilo Heidrich称,"那麽ECB基本上就在扮演最终贷款人的角色."

ECB实施量化宽松(QE)政策,用新印钞票从银行手中购买政府债券的可能看起来要小得多.量化宽松有两重目的,一是将借贷成本压在低位,一是增加银行系统的流动性.

16位分析师中只有五位认为ECB将效仿美国联邦储备理事会(美联储,FED)、日本央行和英国央行,开始实施量化宽松.

"ECB被禁止从事债务货币化,"东方汇理银行利率分析师Peter Chatwell称,"但他们通过流动性标售扩大货币基础,在我看来,这就是量化宽松.我认为美联储、英国央行和日本央行的操作...是量化宽松加上政府债务货币化."

对46位分析师进行的月度调查显示,主要政府公债的收益率(殖利率)将维持在历史低位,暗示多数发达经济体的成长前景黯淡.

不过,欧元区部分公债收益率的巨大利差有望缩窄,大概随着主权债务危机的消退.

调查显示,法国10年期公债FR10YT=RR较可比德债DE10YT=RR利差将大幅缩减,从目前的约120个基点将到明年这个时候的100以下.

到明年此时,意大利10年期公债IT10YT=RR较德债利差料缩窄约140个基点,该利差上月曾走阔至欧元问世以来的高位550基点.(完)