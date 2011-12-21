〔美国个股〕ITC初裁认为摩托罗拉移动侵犯微软专利(更新版)

(新增细节)

路透华盛顿12月20日电---摩托罗拉移动(MMI.N)和微软(MSFT.O)周二表示,美国国际贸易委员会(ITC)一名法官裁定,摩托罗拉移动的Android手机侵犯了微软一项专利.

这项专利技术使得用户可以通过移动设备来安排会议.不过,这名法官认定,摩托罗拉移动没有侵犯微软所提的其他六项专利.

在2010年10月向美国国际贸易委员会提交的申诉中,微软指控摩托罗拉移动侵犯了Windows Mobile和Windows Phone的九项专利.在诉讼过程中,微软从本案中撤消了两项专利主张,截至12月剩余七项.

这项裁定现在交由委员会进行全体审议,将於春季做出决定.委员会还将考虑微软提出的禁止该款手机进口至美国的申请.

摩托罗拉移动总法律顾问Scott Offer在声明中称,"大部分裁定有利於摩托罗拉移动,我们非常满意."

微软副法律顾问David Howard亦对裁定表示欢迎.(完)