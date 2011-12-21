〔中国债市动态〕资金趋紧令短券承压,一年央票等收益率略涨

路透上海12月21日电---中国银行间债市周三一年央票等收益率上涨,因市场资金趋紧令短端品种承压;而长期品种受吃紧的流动性影响稍小,走势相对稳定.

交易员并称,在债市总体向好的预期下,山东海龙短融被下调评级,虽未对信用债整体造成明显冲击,但机构对低等级信用债的态度已明显谨慎,介入意愿受抑.

华北一银行交易员称,早盘短期央票等收益率上行,主要还是"资金有点紧."

他并表示,目前市场对明年货币政策有望走宽的预期仍在,因此现券牛市基调未改;而且在外汇占款连续下降的背景下,如果资金持续紧张,不排除央行元旦前後再次下调存款准备金率,以缓解流动性可能.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘涨幅扩大,平日出借资金主力大行纷纷融入资金,令七天和14天资金偏紧.业内人士预测,年关将至,市场紧张情绪渐浓,将对流动性形成扰动.[CN/CN]

对於山东海龙短融被调降评级一事,该交易员认为,低等级信用债"在经济下行过程中,(与高等级相比,还是)有点危险."

时隔一个季度,联合资信发布跟踪评级报告,再次下调山东海龙(000677.SZ)的主体和短融债项评级,因公司基本面进一步恶化,目前已陷入资不抵债的困境.报告将山东海龙主体长期信用等级由"A-"调整为"BB+","11海龙CP01"CN1181180=CFXS债项信用等级由"A-2"调整为"B".[ID:nCN1296360]

北京时间11:20,剩余期限约0.984年的央票1101096券最新成交tCN1101096=CFXS为3.54%,较上日尾盘的3.49%涨约5个基点(bp).(完)