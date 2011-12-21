《中国报摘》--其他报纸重要消息12月21日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**证券时报**
--中国TCL集团(000100.SZ)旗下的TCL通讯举行发布会,明确提出智能云手机战略定位,并发布12款智能云终端新系列,其中包括10款智能云手机和两款平板电脑.
**经济参考报**
--诺亚财富报告称,2012年一、二季度有220亿元房地产信托到期,且抵押率较高,平均超过50%.诺亚研究总监李要深担忧明年上半年到期的房地产信托,因当房屋销售不足以应对信托还款时,抵押物的处置可能会面临不足值与处置困难.
**新京报**
--据亚豪、中原、链家等地产机构预计,2012年1月北京楼市开盘项目将为个位数,楼市即将进入休眠期.因春节前後是传统淡季,加上当前楼市总体低迷,定价等难题让开发商推盘意愿降至"冰点".
**东方早报**
--野村证券亚洲首席股票策略师葛文高表示,现在是入市最好的时候.2012年下半年中国经济会有所发展,这在股市上也有所反映;同时明年宽松货币政策的出台无疑对市场会产生刺激作用,在股市上进一步表现出经济反弹.
--中国在云南省推出人民币对泰铢银行间市场区域交易,使得银行间市场人民币可交易外币品种升至10种.允许云南省区域内商业银行经过央行昆明中心支行批准後,进入银行间外汇市场进行人民币对泰铢即期交易.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 乔艳红
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。