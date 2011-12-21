《中国报摘》--其他报纸重要消息12月21日(II)

**证券时报**

--中国TCL集团(000100.SZ)旗下的TCL通讯举行发布会,明确提出智能云手机战略定位,并发布12款智能云终端新系列,其中包括10款智能云手机和两款平板电脑.

**经济参考报**

--诺亚财富报告称,2012年一、二季度有220亿元房地产信托到期,且抵押率较高,平均超过50%.诺亚研究总监李要深担忧明年上半年到期的房地产信托,因当房屋销售不足以应对信托还款时,抵押物的处置可能会面临不足值与处置困难.

**新京报**

--据亚豪、中原、链家等地产机构预计,2012年1月北京楼市开盘项目将为个位数,楼市即将进入休眠期.因春节前後是传统淡季,加上当前楼市总体低迷,定价等难题让开发商推盘意愿降至"冰点".

**东方早报**

--野村证券亚洲首席股票策略师葛文高表示,现在是入市最好的时候.2012年下半年中国经济会有所发展,这在股市上也有所反映;同时明年宽松货币政策的出台无疑对市场会产生刺激作用,在股市上进一步表现出经济反弹.

--中国在云南省推出人民币对泰铢银行间市场区域交易,使得银行间市场人民币可交易外币品种升至10种.允许云南省区域内商业银行经过央行昆明中心支行批准後,进入银行间外汇市场进行人民币对泰铢即期交易.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 乔艳红

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