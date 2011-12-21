中国愿与日本共同维护朝鲜半岛稳定

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月21日电---中国外交部长杨洁篪周二与日本外相玄叶光一郎通电话，就朝鲜领导人金正日逝世交换意见。杨洁篪表示，维护朝鲜半岛稳定符合各方共同利益。
据新华社报导，杨洁篪告诉玄叶光一郎：“维护朝鲜半岛和平稳定符合各方共同利益。”
“中方愿同日方一道，共同为维护半岛和地区和平稳定继续作出努力。”
杨洁篪此前与韩国外长金星焕及美国国务卿希拉里通电话交换意见时，也表达了类似的愿望。
总的来说，中国的表态凸显其希望避免金正日去世後在朝鲜问题上起纷争。
日本首相野田佳彦将於本周末访问中国，朝鲜问题必将是中日高层对话中的一个重点。杨洁篪在与玄叶光一郎通电话时，也就野田佳彦未来访问的安排做了讨论。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。