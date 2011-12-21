中国愿与日本共同维护朝鲜半岛稳定

杨洁篪此前与韩国外长金星焕及美国国务卿希拉里通电话交换意见时，也表达了类似的愿望。

总的来说，中国的表态凸显其希望避免金正日去世後在朝鲜问题上起纷争。

日本首相野田佳彦将於本周末访问中国，朝鲜问题必将是中日高层对话中的一个重点。杨洁篪在与玄叶光一郎通电话时，也就野田佳彦未来访问的安排做了讨论。（完）