〔韩国经济〕逾50家企业明年将投资118亿美元以开发油气--政府

路透首尔12月21日电---韩国知识经济部周三表示,该国超过50家国有和民间企业计划明年共投资创纪录高位的118亿美元以开发石油和天然气资源.这些企业严重依赖能源进口.

知识经济部在声明中称,总体投资将比今年估计已投资的88亿美元高出34%.明年几乎所有投资资金将面向海外.

包括韩国国家石油公司(KNOC)、韩国燃气公司Korea Gas Corp (KOGAS)(036460.KS)和韩国电力(KEPCO)(015760.KS)在内的三家国有企业,在计划投资额中占78亿美元,知识经济部表示.

声明还称,其余资金将来自49家民间企业,包括SK Innovation (096770.KS), GS Energy和LG国际(001120.KS).(完)