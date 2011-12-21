〔韩国经济〕逾50家企业明年将投资118亿美元以开发油气--政府

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月21日电---韩国知识经济部周三表示,该国超过50家国有和民间企业计划明年共投资创纪录高位的118亿美元以开发石油和天然气资源.这些企业严重依赖能源进口.
知识经济部在声明中称,总体投资将比今年估计已投资的88亿美元高出34%.明年几乎所有投资资金将面向海外.
包括韩国国家石油公司(KNOC)、韩国燃气公司Korea Gas Corp (KOGAS)(036460.KS)和韩国电力(KEPCO)(015760.KS)在内的三家国有企业,在计划投资额中占78亿美元,知识经济部表示.
声明还称,其余资金将来自49家民间企业,包括SK Innovation (096770.KS), GS Energy和LG国际(001120.KS).(完)
--编译 于春红;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。