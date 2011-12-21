〔中国热股〕重庆啤酒早盘大涨逾7%,打破此前连续九日跌停局面

路透北京12月21日电---中国重庆啤酒股份有限公司(600132.SS)周三终於打破跌停局面,早盘大涨逾7%,成交亦迅速放大,占上海A股总成交额逾一成.该公司此前公告其正研制的乙肝疫苗或会失败,股票复牌後已连续九日跌停.

北京时间10:46,早盘以跌停价开盘的重庆啤酒大涨7.36%,报33.70元人民币;沪综指.SSEC则涨0.76%.

此前有分析人士指出,若重庆啤酒下跌调整到位,那麽将减轻基金的赎回压力,对市场形成正面支撑.

旗下多只基金均重仓持有重庆啤酒的大成基金管理公司,近期曾多次下调重庆啤酒估值,并呼吁股票停牌.另据重庆啤酒今日公告,大成基金以持股10%以上股东身份,提议重庆啤酒召开临时股东大会罢免其董事长. (完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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