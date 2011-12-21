〔中国热股〕重庆啤酒早盘大涨逾7%,打破此前连续九日跌停局面

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月21日电---中国重庆啤酒股份有限公司(600132.SS)周三终於打破跌停局面,早盘大涨逾7%,成交亦迅速放大,占上海A股总成交额逾一成.该公司此前公告其正研制的乙肝疫苗或会失败,股票复牌後已连续九日跌停.
北京时间10:46,早盘以跌停价开盘的重庆啤酒大涨7.36%,报33.70元人民币;沪综指.SSEC则涨0.76%.
此前有分析人士指出,若重庆啤酒下跌调整到位,那麽将减轻基金的赎回压力,对市场形成正面支撑.
旗下多只基金均重仓持有重庆啤酒的大成基金管理公司,近期曾多次下调重庆啤酒估值,并呼吁股票停牌.另据重庆啤酒今日公告,大成基金以持股10%以上股东身份,提议重庆啤酒召开临时股东大会罢免其董事长. (完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。