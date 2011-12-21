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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 10:51 BJT

〔中国能源〕11月末原油库存环比下降1.34%,成品油上升3.6%--新华OGP

路透北京12月21日电---新华社周三公布,中国11月末原油库存环比下降1.34%.

这份由新华社能源刊物China Oil, Gas and Petrochemicals(OGP)公布的数据还显示,11月末中国成品油库存环比上升3.6%.

报告并称,11月末汽油库存较10月末增加4.9%,柴油库存增加2.3%,煤油库存增加5.2%.(完)

--编译 艾茂林;审校 郑茵

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