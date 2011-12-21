〔全球油料作物〕2012年上半年豆油和棕榈油价格可能上涨--油世界

* 豆油和棕榈油价格将上涨,因产量下降

* 马来西亚棕榈油和阿根廷豆油价格料走强

路透汉堡12月20日电---总部位於汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,2012年上半年豆油和棕榈油价格料将上涨,因产量下降且需求强劲.

油世界表示,全球豆粕需求偏低,降低了大豆压榨量,从而令豆油供应吃紧.

该刊物预计,以离岸价(FOB)为基础,2012年1-6月阿根廷豆油出口均价可能升至每吨1,195美元,高於2011年10-12月迄今的每吨1,130美元.

同时,以欧洲西北地区到岸价(CIF)为基础,2012年1-6月毛棕榈油价格料上涨至每吨1,125美元,2011年10-12月迄今为每吨1,030美元.

油世界估计,2012年1-6月马来西亚精炼、脱色和除臭棕榈油均价可能升至每吨1,150美元,高於2011年10-12月迄今的1,040美元.

油世界表示,"2012年1-3月当季棕榈油产量将出现季节性低迷,低於消费,并会导致1月1日至3月31日全球棕榈油库存减少120万吨."(完)