〔全球油料作物〕2012年上半年豆油和棕榈油价格可能上涨--油世界

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 豆油和棕榈油价格将上涨,因产量下降
* 马来西亚棕榈油和阿根廷豆油价格料走强
路透汉堡12月20日电---总部位於汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,2012年上半年豆油和棕榈油价格料将上涨,因产量下降且需求强劲.
油世界表示,全球豆粕需求偏低,降低了大豆压榨量,从而令豆油供应吃紧.
该刊物预计,以离岸价(FOB)为基础,2012年1-6月阿根廷豆油出口均价可能升至每吨1,195美元,高於2011年10-12月迄今的每吨1,130美元.
同时,以欧洲西北地区到岸价(CIF)为基础,2012年1-6月毛棕榈油价格料上涨至每吨1,125美元,2011年10-12月迄今为每吨1,030美元.
油世界估计,2012年1-6月马来西亚精炼、脱色和除臭棕榈油均价可能升至每吨1,150美元,高於2011年10-12月迄今的1,040美元.
油世界表示,"2012年1-3月当季棕榈油产量将出现季节性低迷,低於消费,并会导致1月1日至3月31日全球棕榈油库存减少120万吨."(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。