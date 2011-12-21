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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 11:03 BJT

〔日本个股〕奥林巴斯因会计丑闻遭日本检方突击检查--媒体

路透东京12月21日电---据日本媒体报导,日本检方周三对奥林巴斯(7733.T)发动突击检查,此次检查与一宗巨额会计丑闻相关.该丑闻已威胁到这家92年历史的相机与医疗设备制造商的存亡.

东京地区检察办公室一名发言人未能证实相关报导.

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