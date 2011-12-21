《外汇动态》东京交易商建议做空欧元/澳元,欧央行即将开展LTRO操作

0233GMT---东京交易商称,他们建议在欧洲央行开展三年期再融资操作(LTRO)之前做空欧元/澳元,指称欧元兑美元昨日上涨,似乎已消化了LTRO因素.而澳元仍有一些上涨空间.

"如果在欧央行标售资金之後,出现'冒险情绪'引发的进一步反弹,我预料会是澳元,而不是欧元走高,"东京一家银行的交易员指出.

"此外,欧元/澳元在技术图表上看来比较脆弱."欧元/澳元今天跌破五个月低位1.2937,为跌向历史低点1.2910扫平道路.

Westpac分析师表示认同."欧央行越接近于采取量化宽松,我们越倾向於做空欧元/澳元.银行业大举申购36个月期LTRO的可能性很大,它将导致欧央行的资产负债表进一步扩大.这无疑支持我们的看法,即欧元/澳元跌破去年12月所及低点的可能性看来在日益增长."(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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