版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 10:48 BJT

〔中国新债〕辽阳银行下周一将发不超过6亿元固息次级债,期限10年

路透上海12月21日电---中国辽阳银行股份有限公司周三公告称,将於下周一(26日)起发行总额不超过6亿元人民币固息次级债券,期限10年,所募资金将用於补充附属资本.

刊登在中国债券网(www.chinabond.com.cn)上的公告显示,本次发行的次级债券票面年利率为6.20%,第五年末附发行人赎回权.发行期限为自12月26日至27日的两个工作日.主体信用等级为A+.主承销商为银河证券.

截至2010 年末,辽阳银行资本充足率为13.16%;核心资本充足率为12.58%;不良贷款率为0.97%;拨备覆盖率为371.37%.

今年以来,不少银行机构都相继进行债务融资.包括农业银行(1288.HK)(601288.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、南京银行(601009.SS)等.(详情请查看中国2011年已发行金融债一览表[ID:nCN1292990])(完)

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐