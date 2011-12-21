〔中国新债〕辽阳银行下周一将发不超过6亿元固息次级债,期限10年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月21日电---中国辽阳银行股份有限公司周三公告称,将於下周一(26日)起发行总额不超过6亿元人民币固息次级债券,期限10年,所募资金将用於补充附属资本.
刊登在中国债券网(www.chinabond.com.cn)上的公告显示,本次发行的次级债券票面年利率为6.20%,第五年末附发行人赎回权.发行期限为自12月26日至27日的两个工作日.主体信用等级为A+.主承销商为银河证券.
截至2010 年末,辽阳银行资本充足率为13.16%;核心资本充足率为12.58%;不良贷款率为0.97%;拨备覆盖率为371.37%.
今年以来,不少银行机构都相继进行债务融资.包括农业银行(1288.HK)(601288.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、南京银行(601009.SS)等.(详情请查看中国2011年已发行金融债一览表[ID:nCN1292990])(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。