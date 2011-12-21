〔中国汇市〕人民币兑美元小升,隔夜美元调整助推非美货币上行

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8746元附近
路透上海2月9日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8746元附近，较上日升值约103点。
* 人民币兑美元早盘小幅走升
* 中间价高开,及隔夜美元调整助推升势
* 大行美元抛盘减弱
* 汇价近期预计呈现盘整态势
路透上海12月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘小幅走升.隔夜美元.DXY回落调整,刺激非美货币反弹,人民币中间价也跳空高开,引导汇价小幅升值.
交易员并表示,美元回落调整以後,人民币升值压力重新积聚,大行美元抛盘明显减弱,在央行的维稳意图下,预计近期人民币呈现宽幅震荡的走势.
"今天大行的美元抛盘很少,没有明确干预市场的迹象."上海一银行交易员称."最近人民币盘整的可能性很大."
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3248元,上日为6.3351元.北京时间上午10:39,人民币兑美元即期报6.3372元,上日收盘价报6.3472元.
上述交易员认为,前期大型商业银行在向市场提供美元流动性,已经显示央行希望汇市维稳的意图,预计後市频繁触及交易区间下限的情况将很难出现,人民币汇率震荡整固的可能性大.
离岸市场上,北京时间10:40,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3345/95元,上日尾盘报6.3550元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3800/50,上日尾盘为6.3830元.
东京汇市欧元周三守住温和涨幅,因西班牙公债标售结果意外强劲,以及德国和美国经济数据乐观引发压力缓解後的反弹,尽管市场情绪依然脆弱.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
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路透上海2月9日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8746元附近，较上日升值约103点。
* 人民币日内震荡收盘小升 * 中间价则大跌245点至三周新低 * 美元指数走升但午后人民币受结汇盘支撑 * 短期外部变数较大，以宽幅波动为主 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均 下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数 上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。 他们并指出，午后离岸人民币继续走贬，两地汇价差从盘初的逾450点收窄至250点附近。另外短 期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。 “一堆自营都想买，境外（美元）涨得蛮凶的，但是被FLOW镇压了，于是各种银行纷纷出来砸，尾盘的时 候外资出来止损。”一中资行交易员称，“可能是客户转向了，认清现实了。” 另有中资行交易员表示，昨日外储数据公布后离岸购汇盘开始增加，而今日亦有购汇盘打压离岸人民币， 不过目前也是正常水平，“之前倒挂太久了，而
路透上海2月8日 - 人民币兑美元即期周三早盘小跌，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；另外短期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。