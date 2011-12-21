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中国汇市 | 2011年 12月 21日 星期三 10:52 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元小升,隔夜美元调整助推非美货币上行

* 人民币兑美元早盘小幅走升

* 中间价高开,及隔夜美元调整助推升势

* 大行美元抛盘减弱

* 汇价近期预计呈现盘整态势

路透上海12月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘小幅走升.隔夜美元.DXY回落调整,刺激非美货币反弹,人民币中间价也跳空高开,引导汇价小幅升值.

交易员并表示,美元回落调整以後,人民币升值压力重新积聚,大行美元抛盘明显减弱,在央行的维稳意图下,预计近期人民币呈现宽幅震荡的走势.

"今天大行的美元抛盘很少,没有明确干预市场的迹象."上海一银行交易员称."最近人民币盘整的可能性很大."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3248元,上日为6.3351元.北京时间上午10:39,人民币兑美元即期报6.3372元,上日收盘价报6.3472元.

上述交易员认为,前期大型商业银行在向市场提供美元流动性,已经显示央行希望汇市维稳的意图,预计後市频繁触及交易区间下限的情况将很难出现,人民币汇率震荡整固的可能性大.

离岸市场上,北京时间10:40,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3345/95元,上日尾盘报6.3550元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3800/50,上日尾盘为6.3830元.

东京汇市欧元周三守住温和涨幅,因西班牙公债标售结果意外强劲,以及德国和美国经济数据乐观引发压力缓解後的反弹,尽管市场情绪依然脆弱.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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