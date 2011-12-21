《热点透视》美国楼市反弹,但回暖形态不同以往

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，与离岸价差缩窄或推升贬值预期
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson 编译 程琳
路透纽约12月20日电---11月房屋开工增长9.3%,表明美国楼市目前正稳步回暖,尽管复苏形态与以往大不相同.整体楼市指标持续增强,为经济带来帮助,但也呈现出新的表现,即房屋自有数量下降,多户住宅租赁增多.若2012年房价继续下跌,而租金上涨,那麽目前对该行业实施的巨额补助不仅会失去意义,甚至可能带来经济上的巨大破坏.
楼市反弹不光是体现在近期房屋开工数据中.全美住宅建筑商协会(NAHB)的建筑商信心指数在11月上升2个点,至四年最高,并且终於突破了1990年代初经济衰退时的低位.新房及成屋的未售房屋存量也都大幅下滑.
但市场形态正在悄然改变.11月多户住宅开工激增25.3%,而房屋自有率则继续从2004年高位逐步下滑,表明未来将有更多公寓、出租房屋和经济住房.
虽然近几十年来,拥有住房所有权的理念已成为公共政策,但从经济角度讲,由买房转为租房并不算问题.工人可以建造独栋房屋,也可以建造公寓.美国劳工局数据显示,成屋价格同比下跌4.7%,而租金上涨了2.4%.
在房价跌租金涨的情况下,目前楼市补贴变得越来越没有意义.成屋销售均价为162,000美元,政府担保抵押贷款的上限则高达729,750美元,已经变得多余.房屋按揭利息税扣减政策也可有可无,按目前3.94%的抵押贷款利率计算,一笔150,000美元的抵押贷款利息就是5,910美元,而夫妻申请扣减按揭利息税的起点是11,600美元.
这些鼓励投资转移到楼市的补贴造成了浪费,使成百上千万民众买下自己承受不起的房子,并助长美国已然严重的财政失衡状况.当然,这些税惠大部分都被相对富裕的族群享用.
不管人们是租房还是买房,健康的楼市对美国经济复苏都至关重要.明年或许最终会迎来楼市底部.
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--译文审校 白云
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