《热点透视》欧元区危机尚未过去,新的货币同盟或已初露端倪

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，与离岸价差缩窄或推升贬值预期
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas; 编译 郑茵
路透伦敦12月20日电---欧债危机爆发前,有关货币同盟的谈论在全球逐渐变得普遍.海湾国家有此计划,南美和亚洲也认真提议过.现在,筋疲力尽的各国政府也许希望那些一体化的鼓吹者们别来找麻烦.但如果危机消散,德国总理梅克尔有关加强欧洲政治联盟的设想深入人心,那麽货币同盟很可能重新成为热门话题.
就像对欧元持怀疑态度的经济学家所言,保持货币独立有很多充分理由.让财政上各自独立的国家组成货币同盟,这项计划很容易遭遇失败--尤其是如果实力较弱的成员国在遇到困难时得不到实力较强国家的帮助.不过这些"理想化货币区域"的讨论仅限於学术性质,并没有考虑货币既成事实方面的说服力.
的确,欧元区的成立过於仓促,仅凭自身力量难以维持下去.就像新出生的有袋类动物,一种新的货币需要母亲般的细心呵护.从欧洲的情况来看,这位母亲显得有点不够成熟.不过,与万事俱备再要孩子相比,母亲在照顾孩子的过程中成长,这样的可能性更大一些.这场危机正促使欧元区成员国在财政政策和银行业支持方面作出更为成熟的决定.
欧元目前状况弱不禁风,但不应就此抹杀欧元这一创想本质上的吸引力.如果成员国各自为政,那麽把它们加在一起也及不上一个强健的欧元区更有效率.欧元区作为整体,可以更好地与世界经济强国展开协商或者竞争.实力较强的成员国可以由此进入其他更为广阔的内部市场;弱国也有义务向更高的财政和监管标准看齐.
这些好处让巴林,阿根廷和泰国怦然心动.他们每个地区都需要分别找到自己的方式,来建立货币同盟.
然而,如果他们希望效仿欧元区模式,就应该注意,建立统一的商品,就业和资本市场需要数以百计的先期规定.同时还需认识到,这件事需要极大的耐心.草草搭就的大厦难免会倒塌.(完)
--译文审校 艾茂林
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
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