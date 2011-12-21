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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 11:29 BJT

〔中港个股〕中国平安称除A股可转债外,目前没有其他融资计划

路透上海12月21日电---按市值计全球第二大寿险企业--中国平安(601318.SS)(2318.HK)周三称,除A股可转债外,目前没有其他融资计划,并预计A股可转债发行时间可能在明年三季度.

该公司高层在媒体电话会议上称,有关提请股东大会授权董事会进行股票增发事宜,是为了解决可转债转股等後续事宜,不代表现在有其他融资计划.

中国平安周二宣布计划发行不超过260亿元人民币的A股可转换公司债券,以提高偿付能力充足率并增强资本实力,满足公司保险、银行、投资三大核心业务快速增长的资金及资本需求.

此外,公司还将提请股东大会一般性授权董事会进行A股及H股增发事宜,增发面值不超过公司已发行股票面值的20%.(完)

--发稿 周晓峰; 撰写 边竞; 审校 张喜良

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