〔美国经济〕对於美联储采取更多宽松政策需多加琢磨--柯薛拉柯塔

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透12月20日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二称,在失业率长期内将上升的情况下,对於美联储(FED)进一步实施宽松政策需"多加琢磨".
柯薛拉柯塔在接受CNBC电视台访问时说,更宽松的货币政策会提振就业,但也会加大通胀风险.
"如果采取更多宽松政策,我们是要努力通过政策来降低长期失业率,"他说."政策对长期失业率和通胀的影响可能很不一样--可能会让我们付出过多代价.我不是说那会成为现实,但真的要很小心那点."
美联储维持近零利率已超过三年时间,并暗示将维持利率不变至少到2013年中期.美联储还买入2.3万亿(兆)长期证券,以推低借款成本.
柯薛拉柯塔与达拉斯联储总裁费希尔和费城联储总裁普洛瑟一样,今年曾两次反对美联储放宽政策,但他周二表示自己在通胀问题上不是强硬派.
"政策需要发展变化,"柯薛拉柯塔说."如果我的通胀预估比秋季水平低,而且失业率出现上升,那肯定可以作为采取更多宽松政策的理由."(完)
--编译 白云;审校 于春红
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