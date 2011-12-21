〔日本债市〕日债价格因美国数据乐观而小跌,但跌幅料受限

路透东京12月21日电---日本政府公债价格周三小幅下跌,因西班牙公债标售结果好於预期且美国房屋数据正面,这提振了全球股市并抑制对公债的避险买需.

但市场人士称,日债跌幅可能受限,因预计买家会逢低吸纳,而且许多投资者在本周大规模的债券到期赎回後还热衷於再投资.