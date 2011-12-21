〔日本债市〕日债价格因美国数据乐观而小跌,但跌幅料受限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月21日电---日本政府公债价格周三小幅下跌,因西班牙公债标售结果好於预期且美国房屋数据正面,这提振了全球股市并抑制对公债的避险买需.
但市场人士称,日债跌幅可能受限,因预计买家会逢低吸纳,而且许多投资者在本周大规模的债券到期赎回後还热衷於再投资.
债券供应紧张的局面料亦支撑日债,因在1月前没有重要的公债标售.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。