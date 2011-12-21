《阳歌专栏》平安拟发大规模可转债 小米成智能手机黑马

(本文由路透中文网编译提供)

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作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**中国平安拟发大规模可转债**

中国第二大保险公司--中国平安(2318.HK)(601318.SS)拟发行可转债，融资不超过260亿元人民币(逾40亿美元)，以补充资本。九个月前，中国平安刚刚通过在香港的私募融资25亿美元。

中国平安在公告中称，融资的目的在於补充资本，因欧元区债务危机挥之不去，而国内经济也存在不确定性。

在没有看到中国平安的投资清单前，不宜过多评论，不过平安相对激进是行业中出了名的。

因此，如果中国平安持有不寻常的大量中国股市敞口，我不会感到意外。中国股市今年下跌了逾20%，意味着中国平安可能不得不为其股市投资提取大量减值准备。

中国平安如果参与了大量的4万亿刺激计划投向的基础设施项目，我也不会觉得意外。行业观察家表示，这些项目中很多都依赖卖地偿还贷款，但是随着中国房地产市场大幅调整的迹象显现，很多地方政府可能在卖地还钱上陷入困境。

中国平安目前面临的困境与中国大型银行在很多方面非常相似，他们都通过融资补充资本金，因2009年的放贷高峰导致他们持有大量可疑的房地产和基础设施项目。

保险公司和银行不同，没有相应的资本充足率规定，而且投资更加多元化，这也是中国平安能够比银行坚持更长时间的原因。

考虑到中国内外的疲软态势，我觉得未来数月出现更多此类融资不足为奇，即使是更加保守的中国第一大保险巨头中国人寿加入此列。

一句话：中国平安拟发不超过260亿元人民币可转债，暗示保险业因持有中国房地产和股市敞口而面临困境。

**小米：智能手机新面孔**

智能手机商小米自8月发布低成本、高性能的Android"小米"手机以来，不断成为新闻报导的热门话题，但最终引起我关注的是，小米出色的融资和销售数据。

小米公司显然想为旗舰产品造势，在本周举行的新闻发布会上，其首席执行官(CEO)雷军表示，小米MI-ONE手机迄今销量已接近40万部，并暗示，中国联通(0762.HK)已订购逾百万定制版小米手机。

小米手机看似有趣出於多种原因，包括相对较低的300美元左右的价格，评论者称其性能优越，能发挥联通3G服务优势，由於联通内部问题众多，其3G网络并未得到充分利用。小米还利用手机产品，推广移动即时信息服务"米聊"。公司称，该服务的活跃用户已逾百万，未来有望为公司带来营收。

小米公司的前景吸引了一些大公司关注，IDG、淡马锡(Temasek)和高通(Qualcomm)(QCOM.O)近期向小米提供了9,000万美元融资。小米发展势头强劲，但为联通推定制版手机十分关键，这将显示出中国消费者是否真的喜爱这款产品，继而关系到小米是否能接到海外大订单。目前海外消费者希望找到苹果(AAPL.O)、宏达电(2498.TW)等畅销机型的低价替代品。

由於联通计划1月推出苹果iPhone 4S手机，还将销售其它众多3G机型，以赢得国内3G市场更多份额，因此小米前方并非坦途。小米可能不久需要进行另一轮大规模融资，因为小米是智能手机商的定位意味着公司需要加大制造和新产品研发投入。但迹象表明小米前景乐观，至少起步表现不错，如果与联通合作顺利，小米公司有望最早明年底上市。

一句话：小米智能手机成本相对较低，性能表现优越，颇具潜力，与联通合作将是小米首次面临真正考验。(完)

--编译：李富强/黎黎 发稿：王燕焜

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