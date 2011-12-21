〔东京汇市〕欧元扩大涨幅,市场等待欧洲央行的资金标售操作

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元面临1.3150的重要技术阻力位
* 欧元兑澳元和瑞郎走低
* 路透调查预测,市场对於ECB融资操作的资金需求料为2,500亿欧元
路透悉尼12月21日电---欧元周三在亚洲时段扩大涨幅,因在欧洲央行(ECB)进行首次三年期贷款标售以前,场中涌现的空头回补提振欧元走势.许多人士期待ECB的资金操作能帮助欧元区的银行业压低融资成本.
欧元延续周二的涨势,昨日受到西班牙标债意外强劲的扶助,不过欧洲债务危机的相关忧虑仍然存在并将令欧元升幅受限.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。