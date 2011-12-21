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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 11:19 BJT

〔东京汇市〕欧元扩大涨幅,市场等待欧洲央行的资金标售操作

* 欧元面临1.3150的重要技术阻力位

* 欧元兑澳元和瑞郎走低

* 路透调查预测,市场对於ECB融资操作的资金需求料为2,500亿欧元

路透悉尼12月21日电---欧元周三在亚洲时段扩大涨幅,因在欧洲央行(ECB)进行首次三年期贷款标售以前,场中涌现的空头回补提振欧元走势.许多人士期待ECB的资金操作能帮助欧元区的银行业压低融资成本.

欧元延续周二的涨势,昨日受到西班牙标债意外强劲的扶助,不过欧洲债务危机的相关忧虑仍然存在并将令欧元升幅受限.

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