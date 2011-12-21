《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:延续隔夜涨势後大幅下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼12月21日电--美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲早盘一度延续海外市场涨势,然後大幅下滑.
有关中国和台湾当局将购股支撑本地股市的消息帮助支撑人气,一欧元兑美元的大型"宏观"买单进一步提振风险偏好.
美元兑韩元尽数回吐受朝鲜(北韩)领导人金正日去世消息牵动所录得的涨幅,韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11收复周一以来的所有失地.
台湾当局购股托市的消息推动加权股价指数.TWII上涨逾4.0%,但2011年该股指仍下跌逾20%.
今晚的焦点是市场对欧洲央行新的长期再融资操作(LTRO)贷款感兴趣的程度.
若市场需求接近3,000亿欧元,将为处於困境的欧元提供进一步支持;但若低於2,000亿欧元,就会被视为一个重大失败,继而大力助涨空头.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。