《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:延续隔夜涨势後大幅下滑

IFR悉尼12月21日电--美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲早盘一度延续海外市场涨势,然後大幅下滑.

有关中国和台湾当局将购股支撑本地股市的消息帮助支撑人气,一欧元兑美元的大型"宏观"买单进一步提振风险偏好.

美元兑韩元尽数回吐受朝鲜(北韩)领导人金正日去世消息牵动所录得的涨幅,韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11收复周一以来的所有失地.

台湾当局购股托市的消息推动加权股价指数.TWII上涨逾4.0%,但2011年该股指仍下跌逾20%.

今晚的焦点是市场对欧洲央行新的长期再融资操作(LTRO)贷款感兴趣的程度.

若市场需求接近3,000亿欧元,将为处於困境的欧元提供进一步支持;但若低於2,000亿欧元,就会被视为一个重大失败,继而大力助涨空头.(完)